После 13 лет под жестокой опекой отца Бритни Спирс наконец вольна делать и говорить то, что хочет. Похоже, многомиллионная публика постепенно будет узнавать правду о ее жизни. Неудивительно, что начала артистка с отношений с родственниками.

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Она призналась, что близкие знали о ее многолетних страданиях и даже не пытались помочь. "Извини, ты находишься под опекой", – процитировала Бритни Спирс слова родных. Следовательно, за свою свободу знаменитость поблагодарила не сестру, не маму, не брата, а адвоката Мэтью Розенгарта.

Щемящее сообщение Бритни дополнила картинкой, на которой девушка погружается под воду и спасает свою сестру без сознания. Похоже, это упрек в адрес Джейми Линн Спирс.

Заметим, в июне сестра Бритни Спирс объяснила, что умышленно годами не реагировала на скандал с опекунством, потому что звезда якобы должна была сама поднять голос. По ее словам, она поддерживала певицу задолго до движения #FreeBritney.



Картинка из инстаграма Бритни Спирс

Каким было опекунство над Бритни Спирс

Джеймс Спирс был против того, чтобы дочь выходила замуж и рожала детей, поэтому запрещал ей удалить противозачаточную спираль.

Мужчина силой давал Бритни слишком большую дозу лития – препарата от биполярного расстройства, после которого она чувствовала себя будто навеселе.

Зато экс-охранник певицы видел, как ее поили наркотиками и противозачаточными, которые давали эффект галлюцинаций.

Впоследствии стало известно, что охранная фирма прослушивала разговоры Бритни Спирс с сыновьями и любимым, а также имела доступ к ее телефону. Более того, она следила за аккаунтами Сэма Асгари, с которым обручилась певица.

Полный текст публикации Бритни Спирс:

Эта картина для меня все! Мне хочется плакать... Она спасает свою божественную сестру!

Если у вас есть друг, который четыре месяца живет в доме без машины, без телефона, без дверей, чтобы уединиться, должен работать около 10 часов в день 7 дней в неделю и сдавать тонны крови каждую неделю, без выходных... Я настоятельно рекомендую вам забрать своего друга и вывести его из ада! Или вы будете похожи на мою семью, которая говорила: "Извини, ты находишься под опекой". К счастью, я нашла замечательного адвоката, который помог изменить мою жизнь.