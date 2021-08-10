Снова проигрыш: Бритни Спирс не смогла вернуть контроль над своим поместьем

На днях состоялся новый суд по опекунству над американской певицей Бритни Спирс. Во время заседания было решено, что отец певицы и далее будет контролировать ее недвижимость.

Американская певица Бритни Спирс продолжает отстаивать право на самостоятельную жизнь в суде. Однако недавнее заседание не продвинуло дело к лучшему для артистки.

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Новое заседание суда по Бритни Спирс

Адвокат исполнительницы настаивал, что опекунство очень вредит Бритни Спирс, как физически, так психологически и финансово. Поэтому он просил об отстранении Джейми от контроля над недвижимостью.

Отстранение от контроля над недвижимостью Джейми Спирса было бы важным шагом для возможного расследования использования отцом денег дочери,

– сообщил Мэтью Розенгарт.

Все-таки судья отказал знаменитости в том, чтобы вернуть себе контроль над поместьем и другой недвижимостью. 29 сентября в Лос-Анджелесе снова рассмотрят этот вопрос.

Опекунство над Бритни Спирс