Звезда фильма "Отец" Энтони Хопкинс не явился на Оскар-2021 ни лично, ни виртуально. Его статуэтку за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс. Хотя и без награды в руках, голливудская знаменитость записал трогательное видео вблизи родительского дома в Уэльсе и признался, что даже не ожидал очередного триумфа.

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Доброе утро, я здесь, на своей родине в Уэльсе, и в 83 года я не ожидал получить эту награду. Я действительно не ожидал, я очень благодарен Академии,

– высказался Энтони Хопкинс.

Он поблагодарил режиссеров и продюсеров драмы "Отец", за роль в которой получил Оскар, жену Стеллу и семью. Звезда отдал долг покойному Чедвику Боузману, который посмертно был номинирован в категории "Лучший актер". Энтони Хопкинс подчеркнул, что его коллегу "забрали у нас слишком рано".

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