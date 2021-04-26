Звезда фильма "Отец" Энтони Хопкинс не явился на Оскар-2021 ни лично, ни виртуально. Его статуэтку за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс. Хотя и без награды в руках, голливудская знаменитость записал трогательное видео вблизи родительского дома в Уэльсе и признался, что даже не ожидал очередного триумфа.
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Доброе утро, я здесь, на своей родине в Уэльсе, и в 83 года я не ожидал получить эту награду. Я действительно не ожидал, я очень благодарен Академии,
– высказался Энтони Хопкинс.
Он поблагодарил режиссеров и продюсеров драмы "Отец", за роль в которой получил Оскар, жену Стеллу и семью. Звезда отдал долг покойному Чедвику Боузману, который посмертно был номинирован в категории "Лучший актер". Энтони Хопкинс подчеркнул, что его коллегу "забрали у нас слишком рано".
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Что известно о триумфе Энтони Хопкинса
- Энтони Хопкинс стал лучшим актером премии Оскар уже второй раз. Первую золотую статуэтку он получил еще в 1992 году за роль серийного убийцы в фильме "Молчание ягнят".
- Уже после церемонии награждения представитель актера сообщил, что он должен был приобщиться к событию дистанционно, однако спал, когда его объявили победителем. О том, что он обладатель Оскара-2021, Энтони Хопкинс узнал в 4 утра, когда его разбудил товарищ.