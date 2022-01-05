Британский таблоид признал поражение по делу с Меган Маркл: какую сумму он должен выплатить

Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида Mail on Sunday, а он признал поражение в суде. По официальным документам, представители издания выплатят жене принца Гарри лишь 1 фунт стерлингов.

В британских СМИ появились документы по судебному процессу между Меган Маркл и таблоидами Mail on Sunday и сайтом MailOnline. Издания не будут подавать апелляцию на решение Верховного суда, следовательно, признают поражение.

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Какую сумму таблоид выплатит Меган Маркл

Таблоид выплатит Меган Маркл ровно 1 фунт стерлингов (1,3 доллара)! Такое решение было принято судьей ввиду того, что публикация личного письма не затрагивала общественных интересов. Независимые юристы утверждают, что сумма свидетельствует о "слабой защите личной жизни Меган Маркл".

Обычно за такое вторжение в частную жизнь ожидается от 75 000 до 125 000 фунтов стерлингов компенсации,

– считают адвокаты.

Впрочем, Меган Маркл все равно получит значительно больше возмещения за судебную волокиту. За нарушение авторских прав при публикации письма холдинг Associated Newspapers Limited (ANL) выплатит жене принца Гарри конфиденциальную сумму. Вероятно, она будет превышать 1 миллион фунтов стерлингов.

Суды Меган Маркл против таблоидов