У британських ЗМІ з'явилися документи з судового процесу між Меган Маркл та таблоїдами Mail on Sunday та сайтом MailOnline. Видання не подаватимуть апеляцію на рішення Верховного суду, отже, визнають поразку.

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Яку суму таблоїд виплатить Меган Маркл

Таблоїд виплатить Меган Маркл рівно 1 фунт стерлінгів (1,3 долара)! Таке рішення було прийняте суддею з огляду на те, що публікація особистого листа не заторкувала суспільних інтересів. Незалежні юристи стверджують, що сума свідчить про "слабкий захист особистого життя Меган Маркл".

Зазвичай за таке вторгнення у приватне життя очікується від 75 000 до 125 000 фунтів стерлінгів компенсації,

– вважають адвокати.

Втім, Меган Маркл однаково отримає значно більше відшкодування за судову тяганину. За порушення авторських прав при публікації листа холдинг Associated Newspapers Limited (ANL) виплатить дружині принца Гаррі конфіденційну суму. Ймовірно, вона перевищуватиме 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Суди Меган Маркл проти таблоїдів