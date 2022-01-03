Если до 2020 года все расходы Меган Маркл на одежду покрывал принц Чарльз, из бюджета герцогства Корнуолла, то, похоже, теперь ее образы финансирует принц Гарри. Однако она не стала одеваться более бюджетно, а наоборот все чаще позволяет себе люксовые марки – Dior, Givenchy, Prada, Chanel и другие.

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Сумма, которую Меган Маркл потратила на одежду в 2021 году

По подсчетам экспертов, на одежду у Меган Маркл ушло 58 388 фунтов стерлингов – почти 79 тысяч долларов. Это на 14 тысяч фунтов стерлингов больше, чем в 2020 году.

Более того, жена принца Гарри даже обошла Кейт Миддлтон, которая исполняет королевские обязанности и может появляться на людях несколько раз в неделю. В этом году Меган превзошла ее на 10 тысяч фунтов стерлингов. Это безумная разница, ведь из-за второй беременности и вспышки пандемии невестка Ее Величества мало выходила в свет.

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Самые дорогие выходы Меган Маркл в 2021 году

Наибольшую сумму Меган Маркл потратила на белое мини-платье от Valentino, которое надела на мероприятие в Нью-Йорке Global Citizen Live – 4 500 долларов. Его знаменитость дополнила сумочкой Dior за 4 900 долларов. В общей сложности look стоил 11,5 тысячи долларов.

Принц Гарри и Меган Маркл в самом дорогом платье за 2021 год / Фото Getty Images

Для визита в одну из школ Гарлема Меган Маркл надела кашемировое пальто Loro Piana за 5 840 долларов и штаны за 1 685 долларов. Общая стоимость ее аутфита тоже перевалила за 11 тысяч долларов, если не считать любимый браслет Cartier, который она носит не первый год.

Меган Маркл в одном из самых дорогих образов за 2021 год / Фото Getty Images