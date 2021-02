Герцогиня Сассекская уже несколько лет ведет "войну" с папарацци, которые часто вмешиваются в ее личную жизнь. Следовательно, с британским таблоидом Mail on Sunday по делу о нарушении конфиденциальности она выиграла.

Судья Марк Ворби с Высокого суда в Лондоне отметил, что издание должно будет возместить Меган денежную компенсацию, размер которой пока неизвестен.

Меган Маркл выиграла суд

Известно, что издание Mail on Sunday, которое входит в холдинг Associated Newspapers, опубликовало в прошлом году на своих страницах отрывки из частного письма герцогини ее отцу Томасу, который она написала еще в августе 2018 года. Меган после этого подала на таблоид в суд за нарушение авторских прав, ее частной жизни и закона о защите данных.

"Эта тактика не нова. На самом деле она очень долго существует без последствий. Для них это игра. Для меня и многих других – это настоящая жизнь, настоящие отношения и реальная драма. Ущерб, который они нанесли и продолжают наносить, очень велик. Миру нужны надежные, подтвержденные фактами, качественные новости. Mail on Sunday и его партнерские издания делают прямо противоположное", – заявила Меган во время заседания, которое, скорее всего, произошло онлайн.

Маркл добавила, что из-за дезинформации проигрывают все, но она понимает, что такая вещь продается намного лучше, чем правда и порядочность. Она разделяет победу с каждым сторонником ее дела и поблагодарила принца Гарри и его маму за поддержку в нелегком пути к правде.

Стоит добавить, что пока остался открытым лишь вопрос о том, является ли Меган Маркл единственным владельцем авторских прав или могла быть соавтором. Впрочем, решение этого вопроса, который рассмотрят 2 марта в суде, повлияет только на размер денежной компенсации.

Принц Гарри тоже выиграл суд

Не только Меган Маркл победила в очередной судебной волоките – ее муж выиграл суд по делу с британскими изданиями The Mail On Sunday and MailOnline о клевете. В октябре 2020 года они опубликовали 2 похожи между собой статьи о том, что принц Гарри якобы "отвернулся от британских вооруженных сил" после того, как отказался от выполнения обязанностей членов королевской семьи. В выигранном деле мужчина тоже должен получить денежную компенсацию, которую обещает направить на благотворительность.