Скандальное письмо своему отцу Томасу Марклу женщина писала еще в августе 2018 года. Тогда она просила мужчину оставить ее семью в покое и не общаться с журналистами, провоцируя новые скандалы. Однако личное письмо попало в руки журналистов, и те обнародовали его в СМИ.

Хронология дела

Цепная реакция спровоцировала невероятный ажиотаж в СМИ, после чего Томас еще больше набросился на дочь и всю королевскую семью. Следовательно, Меган Маркл подала в суд на издательство Associated Newspapers Limited (ANL), издателя Mail on Sunday, за нарушение ее конфиденциальности и авторских прав. Многочисленные заседания проходили в Верховном суде Лондона, и в феврале этого года Меган Маркл уже выиграла слушание по делу о вмешательстве в личную жизнь.



Меган Маркл судилась с таблоидом / Фото Getty Images

Но тогда британское издательство подало апелляцию, аргументируя, что судья не знал всех фактов. Но Апелляционный суд вновь вынес новое решение в пользу Меган Маркл и отклонил апелляцию. Следовательно, женщина победила в деле с журналистами. Во время последних слушаний стало известно, что принц Гарри сталкивался с "постоянной критикой" со стороны членов королевской семьи из-за натянутых отношений Маркл с отцом.

"Апелляционный суд оставил в силе решение судьи о том, что герцогиня имела разумные основания полагать, что содержание письма является личным, частным и не представляет законных общественных интересов", – говорится в заявлении суда.

Теперь издательство Associated Newspapers Ltd должно выплатить герцогине Сассекской почти 2 миллиона долларов, а также принести публичные извинения в публикации на первой полосе Mail on Sunday. Последнее лично пожелала Меган через своих адвокатов.

Реакция Меган Маркл на победу

В сети 2 декабря появилось заявление Меган Маркл о ее победе в деле:

"С первого дня я рассматривала этот судебный процесс как важный показатель соотношения правильного и неправильного. Обвиняемый рассматривал его как игру без правил. Чем дольше они затягивали это, тем больше они могли искажать факты и манипулировать общественностью (даже во время самой апелляции), делая простой случай чрезвычайно запутанным, чтобы генерировать больше заголовков и продавать больше газет – модель, которая вознаграждает хаос выше правды... Почти за три года, что прошли с того момента, как это началось, я была терпеливой перед обманом, запугиванием и преднамеренными нападениями"

Это победа не только для меня, но и для всех, кто когда-либо боялся отстаивать то, что правильно. Несмотря на то, что эта победа является прецедентом, самое важное то, что мы теперь коллективно достаточно храбры, чтобы изменить бульварную индустрию, которая заставляет людей быть жестокими и получать выгоду из лжи и боли, которую они создают,

– заявила Меган Маркл после решения суда.



Меган Маркл отреагировала на победу в суде / Фото из твитера королевского обозревателя Omid Scobie