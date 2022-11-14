Будущие короли и королевы: кто имеет право на трон в монарших домах Европы

Монархия перестала быть популярной формой государственного правления много лет назад, но некоторые королевские дома продолжают играть немаловажную роль для стран. Узнайте в материале о вероятных монархах Европы, которые могут получить место на престоле.

Не так давно весь мир активно обсуждал смерть Елизаветы II – старейшей королевы. Но британская монархия не единственная в Европе и мире. 24 канал подготовил материал о возможных будущих королях и королях Дании, Швеции, Британии и других странах.

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Король и королева-консорт Великобритании

Нынешний король Великобритании и Соединенного Королевства Чарльз III сегодня отмечает 74 года. Его старший сын принц Уильям – первый в очереди престолонаследия. Когда Уильям займет место отца, Кейт Миддлтон станет его королевой-консорт, которой сейчас является Камилла.

Сейчас принц и принцесса Уэльские выполняют свои королевские обязанности, которых значительно увеличилось после смерти Елизаветы II.



Портрет принцев Уэльских / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева Испании

, что в опросе 2021 года среди британцев именно Уильяма видели королем – он получил больше голосов

Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции Леонор имеет больше шансов занять испанский престол. Девушке 17 лет, она на 2 года старше сестры Софии. Леонор носит титул принцессы Астурийской и инфанты – так называют королевичей в странах Пиренейского полуострова.

Принцесса Леонор вместе с сестрой и родителями часто появлялась перед публикой. Но в 2021 году она осуществила первый самостоятельный светский выход – была на праздновании 30-летия Института Сервантеса в Мадриде.



Принцесса Леонор / Фото Getty Images

Король и королева Дании

Королева Магрете II, которой 82 года, после смерти Елизаветы II, стала единственной монархиней в мире. Ее преемником считают кронпринца Фредерика, который только год старше своего брата. После вступления кронпринца на престол его будут величать Фредериком Х.

Кронпринц женат на кронпринцесе Мэри, которая является предположительной будущей королевой. Супруги воспитывают четырех детей и периодически выходят в свет.



Кронпринц Фредерик и принцесса Мэри / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева Нидерландов

Дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы 18-летняя Катарина-Амелия является первой в очереди престолонаследия. Недавно она начала обучаться в Амстердамском университете.

Сама Амелия не очень положительно относится к своим титулам и возможности стать королевой, о чем рассказывала в автобиографической книге. Она шутливо добавляла, что советует отцу хорошо питаться и следить за здоровьем, потому что пока не хочет занимать престол.

Принцесса Амелия / Фото из инстаграма королевской семьи

Король и королева Норвегии

До недавнего времени считалось, что дочь короля Норвегии Гаральда V и Сони Гаральдсен Мария Луиза займет престол после смерти отца. Но случилось не так – 8 ноября принцесса объявила, что отказывается от королевских обязанностей и отрекается от престола из-за брака с самопровозглашенным шаманом.

Таким образом, первое место в линии престолонаследия занял 49-летний кронпринц Гокон, единственный сын короля Норвегии. После восшествия на престол он будет именоваться королем Гоконом VIII. Следовательно, его жена, кронпринцесса Мэтте-Марит – станет королевой.



Кронпринц и принцесса Норвегии / Фото из пинтереста

Королева Бельгии

В Бельгии наиболее вероятно следующей королевой станет принцесса Елизавета, дочь Филиппа I и Матильды. Сейчас бельгийской принцессе 21 год, она учится в Оксфорде, а раньше проходила обучение в военном лагере. На светские события выходит в свет вместе с родителями.

, что за десять лет до рождения принцессы Елизаветы в Бельгии решили принять закон о наследовании престола с позиции первородства. Именно поэтому Елизавета является первой в линии наследования, несмотря на то, что имеет двух младших братьев.



Принцесса Елизавета / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева Швеции

Ее королевское высочество кронпринцесса Швеции Виктория является преемницей престола своего отца, Карла XVI Густава. 45-летняя Виктория родилась принцессой, но стала первой в линии престолонаследия после изменения законодательства.

Вместе с мужем принцем Даниэлем кронпринцесса часто заменяет своего отца, выполняя его обязанности. Она также руководит собственной программой, которая помогает урегулировать международные конфликты.



Кронпринцесса Виктории / Фото из инстаграма королевской семьи