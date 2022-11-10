Как опубликовали в заявлении королевского двора, Марта Луиза занимает четвертое место в очереди на норвежский престол и отныне не будет представлять королевскую семью. 51-летняя принцесса отказывается от официальных королевских обязанностей сосредоточиться на бизнесе, связанном с альтернативной медициной.

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По ее словам, она давно называет ее "важным дополнением к традиционным методам лечения в медицинских учреждениях". Ее жених, американский духовный гуру Дурек Верретт, вместе с ней управляет бизнесом. Они вместе проводят семинары, предлагают своим потребителям "медитации и шаманские упражнения".

Это сделано для того, чтобы провести разделительную линию, которая более четко отделяет коммерческую деятельность от Королевского дома Норвегии. Цель состоит в том, чтобы предотвратить недоразумения относительно королевского дома и предоставить принцессе и Дуреку Верретту большую свободу в их деловой деятельности и других сферах их жизни,

– говорится в заявлении.

Принцесса Марта якобы будет дальше посещать семейное собрание, однако она не будет оказывать непосредственное влияние на королевский двор из-за ее бизнеса. Женщине сохранят титул принцессы в соответствии с пожеланиями короля Гаральда, ее отца, хотя в личном обращении она подчеркнула, что будет "воздерживаться от своего титула". Впервые она отказалась от королевских регалий – статуса королевского высокости и королевского содержания – в 2002 году, в возрасте 31 года.

Что известно о принцессе Марте Луизе

Принцесса Марта Луиза – единственная дочь норвежского короля Гаральда V и королевы Сони. Ранее она была замужем за норвежским писателем Ари Беном, который завершил жизнь самоубийством в 2019 году. Они прожили вместе 15 лет. В браке родилось три дочери: Мод Ангелика, Леа Айседора и Эмма Таллулу. В том же году принцесса начала отношения с самопровозглашенным шаманом Дуреком Верреттом, а в июне 2022 года они объявили о помолвке.



Марта Луиза и Дурек Верретт / Фото из инстаграмма принцессы

Наследником престола в Норвегии является 49-летний кронпринц Гокон, единственный сын короля Гаральда V и королевы Сони. После восшествия на престол будет именоваться королем Гоконом VIII.