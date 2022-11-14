Именинник Чарльз ІІІ – известный автолюбитель, но придумал, как сделать эту свою страсть экологичной. Как он связан с Дракулой, для какого алкоголя берет бокал в путешествии и чем занимается каждый день в 16:00, узнайте в материале 24 канала.

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Неожиданные факты о короле Чарльзе III, которые удивят

Чарльз ІІІ первый монарх Великобритании с университетской степенью

Он окончил Кембридж и получил степень магистра искусств. Студентом король учил антропологию, археологию, историю и валлийский язык. Он все еще разговаривает на нем, когда посещает Уэльс и выступает с речами.

Чарльз ІІІ первый наследник престола, которому разрешили развестись

26 лет назад, в 1996-м, он был первым претендентом на трон, который получил разрешение на развод. Он расторг брак с принцессой Дианой, которая родила ему двух сыновей – Уильяма и Гарри, а через год погибла в автокатастрофе в Париже.

Так, Англиканская церковь дала Чарльзу III разрешение на второй брак. Правда, с Камиллой они поженились только в 2005 году, через три года после того, как ограничения на повторный брак было снято.

Король Чарльз ІІІ с королевой-консорт Камиллой / Фото из инстаграма королевской семьи

Чарльз ІІІ – потомок Дракулы

Король Великобритании – дальний родственник жестокого правителя Валахии Влада Цепеша, который стал прототипом Дракулы в романе Брема Стокера. Они связаны через жену Георга V Марию Текскую, прабабушку Чарльза ІІІ. В 2017 году ему даже предлагали титул "принца Трансильвании" от Румынии.

Чарльз ІІІ заправляет свой автомобиль алкоголем

Новоиспеченный король Великобритании хоть и борец за сохранение окружающей среды, но автолюбитель. На 21-летие Елизавета II подарила ему кабриолет Aston Martin Volante, который с недавних пор ездит на спирте – спиртовых газах, выделяемых при производстве вина и брожения сыра. В коллекции Чарльза III есть электромобили и авто на биодизеле – обычном подсолнечном масле для жарки.

Чарльз ІІІ на подаренном Елизаветой II Aston Martin Volante /Фото Flickr

Чарльз ІІІ никогда не пропускает чаепитие

Говорят, что чаепитие является постоянным ритуалом в распорядке дня нового короля. Ровно в 16:00 он выпивает чашку чая, преимущественно дарджилинг с медом и молоком, а также перекусывает, потому что, если верить слухам, пропускает обед.

Чарльз ІІІ обожает мартини

Если королева Елизавета II любила джин на завтрак, ее сын – фанат мартини. Он пьет перед ужином и даже путешествует со своим бокалом. Кроме того, король Чарльз ІІІ неравнодушен к джин-тонику.

Чарльз ІІІ – один из самых продаваемых художников Великобритании

Чарльз III пишет акварельные пейзажи. Его первая выставка состоялась в Виндзоре в 1977 году. За последние 25 лет он продал работ на 3 миллиона долларов, стоимость копий стартует от 3,6 тысячи до 21 тысяч долларов. Вырученные средства король передает одному из своих благотворительных фондов.

Чарльз ІІІ рисует / Фото Press Association

Чарльз ІІІ – квалифицированный пилот и водолаз

Во время военной службы король Чарльз III стал пилотом истребителя, военного вертолета и опытным дайвером. Он исследовал кораблекрушения, такие как "Мэри Роуз" – затонувший в 1545 году флагман короля Генриха VIII.

Чарльз ІІІ построил город

Экспериментальный город Паундбери расположен на окраине Дорчестера в графстве Дорсет, Англия. Его строительством занимался архитектор Леон Крие, а землю предоставил Чарльз ІІІ. Он даже помогал с разработкой, потому что хотел соединить традиционную архитектуру с философией нового урбанизма.