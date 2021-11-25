Большое возвращение: "Океан Эльзы" выступит в 2022 году на крупнейшем стадионе Украины

Музыкальная группа "Океан Эльзы" сыграет стадионный концерт впервые за 4 года! Киев станет первым городом с мирового тура, где музыканты исполнят новые хиты из альбома, запись которого уже идет.

Мировой тур группы "Океан Эльзы" будет проходить в 2022 – 2023 годах в поддержку девятого альбома коллектива. Концерт состоится 25 июня 2022 года на крупнейшем стадионе Украины – НСК "Олимпийский" в Киеве. Что касается других концертных шоу, то даты и места проведения обещают сообщить позже. Продажа билетов уже началась – цены стартуют от 350 гривен и могут достигать 4500.

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После 6-летнего перерыва с выпуском альбомов, после 4-летнего перерыва стадионных туров "Океан Эльзы" возвращается с новым альбомом и большим мировым туром. А это значит – возвращается музыка мечты, любви и победы, саундтрек жизни миллионов украинцев последних 20 лет!

– сообщают в инстаграме продажи билетов kasa.in.ua.



"Океан Эльзы" объявил начало тура со стартом в Киеве / Фото з інстаграму группы

Название нового альбома музыканты еще не раскрывают, но его релиз уже запланирован на весну 2022 года. Новый альбом станет первой пластинкой группы после шестилетнего перерыва (за исключением сольного проекта Вакарчука "Оранжерея").



Музыканты группы во время записи девятого альбома в студии / Фото из инстаграма группы

Отметим, что последний раз группа давала концерт во Львове в 2021 году и он был бесплатным. Событие состоялось по случаю 360-й годовщины Львовского национального университета имени Ивана Франко, где учился Вакарчук, а отец Иван некоторое время был ректором.

Новые песни "ОЭ"

Отметим, что в 2021 году "Океан Эльзы" уже отметился тремя новыми песнями, которые, возможно, войдут в новый альбом: