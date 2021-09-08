В среду, 8 сентября, состоялась грандиозная премьера совместного трека Святослава Вакарчука и группы "Один в каноэ". Символично, что артисты из Львова сняли клип в сердце родного города – на площади Рынок перед Ратушей.

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На залитой светом фонарей улице лидер "Океана Эльзы" играл на фортепиано, а Устим Похмурский из "Один в каноэ" аккомпанировал на гитаре.

"Чому ми не можем забути про зливи? Мабуть, для героїв ми надто вразливі", – главный месседж трека.

Святослав Вакарчук и "Один в каноэ" – Місто весни: смотрите видео онлайн

Примечательно, что свой первый клип "Один в каноэ" выпустили в январе 2019 года. Это видео на популярную песню группы "У мене немає дому". Ролик со Святославом Вакарчуком на трек "Місто весни" стал второй видеоработой коллектива.

Реакция сети на песню "Місто весни"

Фаны изрядно обрадовались коллаборации львовских музыкантов – Святослава Вакарчука и группы "Один в каноэ". В сети их засыпали комплиментами, а трек "Місто весни" именовали главным украинским хитом: