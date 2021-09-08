В среду, 8 сентября, состоялась грандиозная премьера совместного трека Святослава Вакарчука и группы "Один в каноэ". Символично, что артисты из Львова сняли клип в сердце родного города – на площади Рынок перед Ратушей.
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На залитой светом фонарей улице лидер "Океана Эльзы" играл на фортепиано, а Устим Похмурский из "Один в каноэ" аккомпанировал на гитаре.
"Чому ми не можем забути про зливи? Мабуть, для героїв ми надто вразливі", – главный месседж трека.
Святослав Вакарчук и "Один в каноэ" – Місто весни: смотрите видео онлайн
Реакция сети на песню "Місто весни"
Фаны изрядно обрадовались коллаборации львовских музыкантов – Святослава Вакарчука и группы "Один в каноэ". В сети их засыпали комплиментами, а трек "Місто весни" именовали главным украинским хитом:
- "Круто. Теперь о феномене "Один в каноэ" узнает еще больше людей;
- "Это бомба. Одни из лучших групп Украины поют вместе";
- "Эта песня станет хитом! Обожаем эти две украинские группы";
- "Святослав и Ирина – это нечто волшебное. Теперь можно наслаждаться музыкой день и ночь";
- "Давно мечтали об этом дуэте, и сейчас мечта стала реальностью";
- "Если кто-то будет спрашивать, что такое украинская музыка, то ответ будет коротким – "Місто весни".