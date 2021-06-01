Фронтмен рок-группы Святослав Вакарчук в эфире проекта "Свобода слова" на ICTV рассказал о том, что символизирует собой этот клип.

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По словам музыканта, прежде всего он посвящен памяти Даниила Дидыка – юного активиста, который в свои 15 лет стал жертвой теракта в Харькове во время Марша Единства в феврале 2015 года.

Кроме того, клип посвящен также и всем другим детям, которые выросли в эти непростые для страны времена. В том числе и тем, кто на свои глаза увидел все ужасы войны на Донбассе.

"Я видел этих детей и понимаю, что в тех условиях, в которых они выросли – это уже большое испытание. Я считаю, что всем нам, независимо от политических предпочтений, следует помнить, что это наши общие дети", – заявил Святослав Вакарчук.

Он отметил, что именно эти дети будут строить нашу страну, а потому сегодня им нужно помочь, чтобы завтра они могли это сделать.

Клип "Страна детей"

Саму песню исполнили совместно рок-группа "Океан Эльзы" и реперка Alyona Alyona. В основе – одноименное стихотворение Сергея Жадана.

В самом клипе продемонстрированы дети с Востока страны, которые невольно попали в сам эпицентр российско-украинской войны, что продолжается в нашем государстве.

Клип на песню "Страна детей" "Океана Эльзы" и Alyona Alyona: смотрите видео