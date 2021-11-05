Концерт американцев Imagine Dragons состоится 3 июня 2022 года на НСК "Олимпийский", как и несколько лет назад. Фанаты, которые, вероятнее всего, должны будут предъявить сертификат о ПЦР-тесте, разместятся в 51 секторе и двух крупных фан-зонах на поле стадиона.

К слову Imagine Dragons возвращаются на НСК "Олимпийский": когда группа выступит в Киеве

В 2018 году, чтобы приобрести билет на концерт группы, меломаны могли быть 50-тысячными в онлайн-очереди. Сегодня же редакция Showbiz 24 была 12-тысячной в очереди, правда, ожидать, чтобы приобрести билет, пришлось недолго.

Цены на билеты

Цены на билеты стартуют от 790 гривен в одном из секторов стадиона и завершаются ценой в 15 тысяч за VIP-пакет.

RadioActive Zone – 2 290 гривен

– 2 290 гривен Believer Zone – 1 490 гривен

– 1 490 гривен Сектор A: 990 гривен – 4 990 гривен

990 гривен – 4 990 гривен Сектор B: 790 гривен – 1 090 гривен

790 гривен – 1 090 гривен Сектор C: 990 гривен – 2 990 гривен

VIP-пакеты:



Цены на VIP-пакеты на концерт Imagine Drarons / Скриншот с сайта

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С чем приедет группа в Украину

Американский коллектив Imagine Dragons в сентябре 2021 года выпустил пятый студийный альбом Mercury – Act 1. Его фанаты ждали три года, и в него вошло 13 песен:

My Life Lonely Wrecked Monday #1 Easy Come Easy Go Giants It's Ok Dull Knives Follow You Cutthroat No Time for Toxic People One Day

Также музыканты обещают выступить с несколькими своими самыми известными хитами с предыдущих альбомов. В целом концерт в Киеве состоится в рамках тура Mercury World Tour, с которым группа выступит в разных городах Европы.