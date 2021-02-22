Известная американская модель Джиджи Хадид поделилась новыми фото с поклонниками. В частности, она показала архивный кадр с беременным животом и обнародовала фотографии дочери.

Известная американская модель Джиджи Хадид решила пообщаться с поклонниками на своей странице. Она обнародовала фото, которых раньше не было в сети.

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Новые фото Джиджи Хадид

Знаменитость предложила поклонникам назвать определенную дату. Вместо этого она должна опубликовать фото, которые она сделала в этот день. Так, Джиджи показала архивное фото с большим беременным животом. Модель позировала в роскошном золотистом купальнике с блестками. Она принимала солнечные ванны с закрытыми глазами.



Джиджи Хадид / Фото с инстаграм-сторис

На других фото звезда поделилась фотографиями со своей 5-месячной дочкой Хаи. Джиджи Хадид не хочет показывать лицо девочки, потому опубликовала фото, где маленькая стоит спиной к объективу в розовом комбинезоне и шапке. Сзади на одежде вышито имя девочки. Джиджи призналась, что это подарок от друзей, который является одним из ее самых любимых.



Дочь Джиджи Хадид Хаи / Фото с инстаграм-Сторис

Также знаменитость показала трогательное фото с Хаи. На нем она держит крошечные ручки дочери, которая недавно проснулась.



Хаи с Джиджи Хадид / Фото с инстаграм-Сторис

Напомним, что Джиджи Хадид рожала дома. Как прошел этот сложный процесс, звезда рассказала в интервью, которое можно прочитать по ссылке.