Джиджи Хадид покорила фотографией с 4-месячной дочкой
Знаменитая американская модель Джиджи Хадид 4 месяца назад впервые стала мамой. Она родила девочку. Хотя любимица миллионов пока не показывает лицо дочери, однако иногда распространяет милые фото с ней.
Звездная мамочка наслаждается особенным для женщины статусом. Она получает удовольствие от материнства и большую часть времени уделяет маленькой дочке. Хотя знаменитость еще не рассекретила имя крохи и не показала ее лица, однако на личной странице в инстаграм она иногда публикует милые кадры.
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Новое фото Джиджи Хадид с дочкой
Недавно звезда поделилась новой фотографией в сторис. Джиджи сделала селфи в зеркале, держа дочь на руках. Хадид нежно целовала девочку в щечку, на ее лице сияла улыбка. Видно, что модели изрядно нравится быть матерью и наблюдать за тем, как растет ее первенец.
Вероятно, знаменитость сфотографировалась дома. Она предстала перед камерой в белой рубашке и брюках. Волосы новоиспеченная мамочка собрала в небрежную прическу сзади, а несколько прядей красиво спадали ей на лицо.
Кроху Джиджи так и не решилась показать многомиллионной аудитории поклонников. На снимке видно лишь маленькую ручку доченьки.
"Моей девочке 4 месяца. Лучший ребенок", – с нежностью написала на фото Хадид.
Джиджи Хадид с дочкой / Скриншот инстаграм-сторис Джиджи Хадид
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