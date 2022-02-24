Антон Птушкин записал видеообращение к инстаграм-подписчикам с просьбой не стоять в стороне от военных действий. Он заверил, что те, кто думают в России, что война их не коснется, они ошибаются. Мужчина призывает их выйти на улицы и выступить против войны.

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Блогер также вспомнил свою маму, которую экстренно вывозил во время эвакуации в 2014 году из Луганска, а действия, происходящие вокруг Киева и в других городах страны ему напоминают 1941 год.

К слову: Великая Отечественная война – термин, употреблявшийся в советской историографии и используется Россией и рядом стран СНГ для обрисовки немецкого-советского фронта 1941 – 1945 годов в рамках Второй мировой войны. В новейшей украинской историографии этот термин заменен термином "немецко-советская война".

Сейчас, когда я записываю это видео, в окрестностях Киева идут бои, а российская бронетехника прорывает государственную границу Украины. Все, как в школе, когда мне рассказывали о 22 июня 1941 года. Только сейчас это все не в учебниках школы, а здесь, за окном, в Киеве. Здесь нахожусь я и моя мама, которая уже убегала из Луганска в 2014-м году. Но сейчас убегать уже никуда и не нужно, потому что это мой дом и моя страна,

– подчеркнул Птушкин.

Ютуб-блогер подчеркнул, что Украина – это суверенное государство, которое никогда не нападало на Россию, но сегодня Россия объявила нам войну.

"Вам, конечно, могут рассказывать, что это военная операция, но это не так, это – настоящая война. И вам будут говорить, что объекты, которые российская армия будет бить на поражение, это лишь военные объекты, но это тоже неправда. Потому что "Грады" уже прилетают в жилые дома, гибнет мирное население... Находясь здесь, тяжело все это воспринимать, но если вы думаете, что это не страшно, поверьте, это очень страшно. Но я верю в лучшее", – подытожил мужчина.

Добавим – в комментариях к видео его поддержала певица Надя Дорофеева, которая плакала перед поклонниками из-за наступления, а также Анатолий Анатолич, который обещал, что не простит Россию за то, что его семья пряталась от обстрелов в подвале дома.

Отметим, что на инстаграм-аккаунт Птушкина подписано более 2 миллионов людей. Что касается его ютуб-канала, то 5,5 миллиона поклонников. Однако этого видеообращения он в ютубе не оставил. Видео Птушкина стало вирусным и его начали массово распространять в instagram-сторис украинцы. Ролик уже просмотрели более 2 миллионов человек и прокомментировали более 16 тысяч раз.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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