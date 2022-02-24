Ведущий с утра 24 февраля, в день наступления русских войск на территорию Украины, вынужден был прятаться в подвал из-за боя над Киевским морем. Именно там проживает мужчина со своей семьей.
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Я не прощу этого "русскому миру". Сегодня гитлер-путин напал на мою страну. Мои дети прячутся в подвале, потому что над Киевским морем идет бой,
– написал ведущий.
Анатолич показал, как его дети прячутся в подвале от обстрелов / Фото из инстаграм-сторис
В подвале прятались взрослые с детьми и домашними любимцами. За несколько часов до этого Анатолич заявлял в инстаграм-сторис, что готов защищать страну и призывает не паниковать, а поддерживать вооруженные силы Украины.
Также он опубликовал в инстаграме сообщение с изображением мужчины в нацистской форме с лицом Владимира Путина, и написал:
"В 4 утра без предупреждения войны. Такое уже было. И мы знаем, чем закончилось. Украина победит. Мы с нашими военными! Они наши герои! Они защищают свою страну, а вы, россияне, пришли на нашу землю. Будьте прокляты".
У Анатолича и его жены Юлии есть трое маленьких детей – две дочери и маленький сын.