Антон Птушкін записав відеозвернення до інстаграм-підписників з проханням не стояти осторонь військових дій. Він запевнив, що ті, хто думають у Росії, що війна їх не торкнеться, вони помиляються. Чоловік закликає їх вийти на вулиці та виступити проти війни.

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Блогер також згадав свою маму, яку екстрено вивозив під час евакуації у 2014 році з Луганська, а дії, що відбуваються навколо Києва та в інших містах країни, йому нагадують 1941 рік.

До слова: Велика Вітчизняна війна – термін, що вживався в радянській історіографії та використовується Росією та низкою країн СНД для окреслення німецького-радянського фронту 1941 – 1945 років у рамках Другої світової війни. У новітній українській історіографії цей термін замінено терміном "німецько-радянська війна".

Зараз, коли я записую це відео, в околицях Києва йдуть бої, а російська бронетехніка прориває державний кордон України. Все, як у школі, коли мені розповідали про 22 червня 1941 року. Тільки зараз це все не в підручниках школи, а тут, за вікном, у Києві. Тут перебуваю я і моя мама, яка вже тікала з Луганська у 2014-го року. Але зараз тікати вже нікуди і не потрібно, тому що це мій дім і моя країна,

– наголосив Птушкін.

Ютуб-блогер наголосив, що Україна – це суверенна держава, яка ніколи не нападала на Росію, але сьогодні Росія оголосила нам війну.

"Вам, звичайно, можуть розказувати, що це військова операція, але це не так, це – справжня війна. І вам будуть казати, що об'єкти, які російська армія буде бити на враження, це лише військові об'єкти, але це теж неправда. Тому що "Гради" вже прилітають у житлові будинки, гине мирне населення… Перебуваючи тут, тяжко все це сприймати, але якщо ви думаєте, що це не страшно, повірте, це дуже страшно. Але я вірю у краще", – підсумував чоловік.

Додамо – у коментарях до відео його підтримала співачка Надя Дорофєєва, яка плакала перед шанувальниками через наступ, а також Анатолій Анатоліч, який обіцяв, що не пробачить Росії за те, що його сім'я ховалась від обстрілів у підвалі будинку.

Зазначимо, що на інстаграм-акаунт Птушкіна підписано понад 2 мільйони людей. Щодо його ютуб-каналу, то 5,5 мільйона шанувальників. Проте цього відеозвернення він у ютубі не залишив. Відео Птушкіна стало вірусним і його почали масово поширювати в інстаграм-сторіс українці. Ролик вже переглянули понад 2 мільйони людей і прокоментували більше 16 тисяч разів.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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