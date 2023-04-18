Интересно, что Blackpink обогнали даже известного американского певца Джастина Бибера. Ранее книга рекордов Гиннеса назвала самого популярного артиста на планете.

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Самым популярным в YouTube стал коллектив Blackpink, берущий свое начало в 2016 году. Сейчас у артистов почти 69 миллионов подписчиков в YouTube, а их видео имеют десятки миллионов просмотров.

They're now the most viewed group on YouTube as well as being the most streamed female group on Spotify.@ygofficialblink https://t.co/26fzNbpZ63 — Guinness World Records (@GWR) April 14, 2023

Отметим, что у Blackpink четыре музыканта – Джису, Дженни, Розе и Леса. Для артистов это не первый рекорд в книге рекордов Гиннеса – от коллектива их 21, в частности – самая популярная женская группа в Spotify, а также самые прослушиваемые альбомы в США и Британии.

Джастин Бибер также один из самых популярных певцов. Его рекорд по просмотрам в YouTube составил чуть более 10 миллиардов. А в 2016 году музыкант имел 20 миллионов подписчиков на платформе.

Напомним, что в 2022 году Blackpink стали лучшими артистами по версии Time. Наиболее прослушиваемым хитом коллектива стала песня Pink Venom. Ею восхищались не только фаны, но и мировые звезды.

Что известно о Blackpink