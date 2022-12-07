Авторитетный журнал Time в конце года называет величайших людей в разных сферах. Лучшими артистами в 2022 году по их версии стали Blackpink.

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Blackpink – артисты 2022 года

Южнокорейская девичья группа Blackpink украсила обложку журнала как лучшие музыканты этого года. Джису, Дженни, Розе и Леса завоевали сердца поклонников новыми хитами и альбомом Born Pink.

Мы приложили много работы, чтобы выглядеть как суперженщины. В конце концов, мы очень обычные девушки,

– говорят певицы.

Наиболее прослушиваемым хитом коллектива стала песня Pink Venom. Ею восхищались не только фаны, но и мировые звезды.

Сейчас исполнительницы готовятся к новому мировому туру, который запланирован с декабря по начало следующего 2023 года.



Артисты года / Фото из инстаграммы группы

Отметим, группы нет среди артистов 2022 года по версии музыкального стримингового сервиса Spotify. Платформа назвала самыми популярными Bad Bunny, Тейлор Свифт, Дрейка, The Weeknd и BTS.