Авторитетный журнал Time в конце года называет величайших людей в разных сферах. Лучшими артистами в 2022 году по их версии стали Blackpink.
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Blackpink – артисты 2022 года
Южнокорейская девичья группа Blackpink украсила обложку журнала как лучшие музыканты этого года. Джису, Дженни, Розе и Леса завоевали сердца поклонников новыми хитами и альбомом Born Pink.
Мы приложили много работы, чтобы выглядеть как суперженщины. В конце концов, мы очень обычные девушки,
– говорят певицы.
Наиболее прослушиваемым хитом коллектива стала песня Pink Venom. Ею восхищались не только фаны, но и мировые звезды.
Сейчас исполнительницы готовятся к новому мировому туру, который запланирован с декабря по начало следующего 2023 года.
Артисты года / Фото из инстаграммы группы
Что известно о BlackpinkЮжнокорейская женская группа создает песни в стиле К-рор и хип-хоп. Его основали в 2016 году компания YG Entertainment. В этом году коллектив дебютировал с альбомом Square One, после чего стал лучшей корейской группой по версии издания Billboard. Знаковым хитом для коллектива стал трек Ddu-du Ddu-du.
В последующие годы Blackpink приглашали на награждение музыкальными премиями, они выступали и записывали совместные песни вместе с американскими знаменитостями. В создании композиций исполнительницы используют как корейский, так и английский языки.