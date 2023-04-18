Цікаво, що Blackpink обігнали навіть відомого американського співака Джастіна Бібера. Раніше книга рекордів Гіннеса назвала найпопулярнішого артиста на планеті.

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Найпопулярнішим в YouTube став колектив Blackpink, який бере свій початок у 2016 році. Зараз у артистів майже 69 мільйонів підписників у YouTube, а їхні відео мають десятки мільйонів переглядів.

They're now the most viewed group on YouTube as well as being the most streamed female group on Spotify.@ygofficialblink https://t.co/26fzNbpZ63 — Guinness World Records (@GWR) April 14, 2023

Зазначимо, що у Blackpink чотири музиканти – Джису, Дженні, Розе та Ліса. Для артистів це не перший рекорд у книзі рекордів Гіннеса – від колективу їх аж 21, зокрема – найпопулярніший жіночий гурт у Spotify, а також найпрослуховуваніші альбоми у США та Британії.

Зазначимо, що Джастін Бібер також один з найпопулярніших співаків. Його рекорд за переглядами в YouTube становив трохи більш як 10 мільярдів. А у 2016 році музикант мав 20 мільйонів підписників на платформі.

Нагадаємо, що у 2022 році Blackpink стали найкращими артистами за версією Time. Найбільш прослухованим хітом колективу стала пісня Pink Venom. Нею захоплювались не тільки фани, але й світові зірки.

Що відомо про Blackpink