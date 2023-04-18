Цікаво, що Blackpink обігнали навіть відомого американського співака Джастіна Бібера. Раніше книга рекордів Гіннеса назвала найпопулярнішого артиста на планеті.
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Найпопулярнішим в YouTube став колектив Blackpink, який бере свій початок у 2016 році. Зараз у артистів майже 69 мільйонів підписників у YouTube, а їхні відео мають десятки мільйонів переглядів.
Зазначимо, що у Blackpink чотири музиканти – Джису, Дженні, Розе та Ліса. Для артистів це не перший рекорд у книзі рекордів Гіннеса – від колективу їх аж 21, зокрема – найпопулярніший жіночий гурт у Spotify, а також найпрослуховуваніші альбоми у США та Британії.
Зазначимо, що Джастін Бібер також один з найпопулярніших співаків. Його рекорд за переглядами в YouTube становив трохи більш як 10 мільярдів. А у 2016 році музикант мав 20 мільйонів підписників на платформі.
Нагадаємо, що у 2022 році Blackpink стали найкращими артистами за версією Time. Найбільш прослухованим хітом колективу стала пісня Pink Venom. Нею захоплювались не тільки фани, але й світові зірки.
Що відомо про Blackpink
- Південнокорейський жіночий гурт створює пісні у стилі К-рор та хіп-хоп. Його заснували у 2016 році компанія YG Entertainment. У створенні композицій виконавиці використовують як корейську, так і англійську мови.
- Того самого року колектив дебютував з альбомом Square One, після чого став найкращою корейською групою за версією видання Billboard. Знаковим хітом для колективу став трек Ddu-Du Ddu-Du.
- У наступних роках Blackpink запрошували на нагородження музичними преміями, вони виступали та записували спільні пісні разом з американськими знаменитостями.