18 апреля состоялось оглашение победителей Национальной музыкальной премии YUNA в этом году. Награды получили 12 песен военного времени.
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Организаторы YUNA решили в этом году адаптировать премию к современным реалиям военного времени. Поэтому в 2023 году нет привычных номинаций – только один лозунг "Пісні незламної України".
Победителей выбирали из списка топ-100 новых песен, наиболее ротированных на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля – 31 декабря 2022 года.
Победители YUNA-2023
- БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – 24/02
- "Антитела" и Ed Sheeran – 2step
- "Океан Эльзы" – "Місто Марії"
- SHUMEI – "Біля тополі"
- KARTA SVITU – "Пес Патрон"
- KOLA – "Біля серця"
- Андрей Хливнюк (Бумбокс) и Pink Floyd – Hey Hey Rise Up
- SKOFKA – "Чути гімн"
- Макс Барских – "Буде весна"
- Энджи Мел – "Враже"
- Chico & Qatoshi – "Допоможе ЗСУ"
- Бумбокс и The Kiffness – Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)
Что известно о YUNA-2023
Ведущими мероприятия стали Владимир Остапчук и Павел Шилько, соучредитель премии. Кроме того, победителей объявляли Мохаммад Захур и Виталий Башкатов. Специальной гостью объявления стала певица Камалия.
В состав жюри YUNA вошли представители музыкального телевидения, радиостанций, музыкальные обозреватели и аналитики, имеющие 5-летний опыт в сфере.
С 2022 года организаторы YUNA лишили возможности получить награды тех, кто поддержал российскую агрессию, под санкциями, а также представители стран-агрессорок. В "черный список" добавили и тех, кто не идентифицировал себя как украинский артист до или после полномасштабного вторжения.