Фанат Билли Айлиш ворвался в дом ее родителей и признался в любви: певица обратилась в полицию
Источник:NBC News
Американская певица Билли Айлиш обратилась в полицию из-за поклонника. Он пробрался в дом ее родителей и оставил письмо, где признался звезде в любви.
Американская певица Билли Айлиш рассказала о поклоннике, который преследует ее уже несколько недель. Поэтому звезда была вынуждена обратиться в полицию.
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Билли Айлиш обратилась в полицию
Певица рассказала, что 39-летний мужчина Кристофер Андерсон появлялся у дома ее родителей уже около 5 раз. Он приезжал туда в период с 22 декабря по 5 января. В последний раз Андерсон проник на территорию дома "без предупреждения и приглашения".
Муж перепрыгнул через ворота и ворвался в дом. Тогда его задержали с подозрением о воровстве со взломом.
Патрик Мид О'Коннел, отец Билли Айлиш, рассказал, что во время одного из случаев, когда Андерсон приходил в их дом, он подошел к воротам. Там мужчина оставил записку с признанием в любви и белой розы – это произошло 27 декабря.
Билли Айлиш говорит, что фанат подумал, что некоторые песни она написала о нем, потому хочет встретиться. Но певица настояла на том, что никогда с Кристофером Андерсоном знакома не была.
Я волнуюсь, что однажды кто-то из этих лиц совершит что-то насильственное со мной или кем-то из членов моей семьи,
– поделилась звезда.
Кристофер Андерсон запретили контактировать с артисткой, однако дело еще будут рассматривать.
Такие случаи происходили и с украинскими звездами
Случаи преследований происходили с украинскими звездами. В частности, об этом призналась певица Злата Огневич. Еще в начале прошлого года она рассказала, что 3 года страдает от преследований неадекватного мужчины. Она обращалась за помощью к Владимиру Зеленскому и Виталию Кличко.
После публичного объявления за дело артистки взялись правоохранители. Лебедю вручили подозрение и задержали его, но позже отпустили по решению суда. из-за войны в Украине расследование дела Лебедя приостановилось.
Вадим Лебедь не скрывал, что хочет навредить певице и угрожал ее убить. Он неоднократно появлялся у дома Златы, но после этого его якобы уволили с работы и вызвали в полицию. В мае 2020 года Огневич показывала, что мужчина продолжает оскорблять ее в социальных сетях.