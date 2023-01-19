Американська співачка Біллі Айліш розповіла про шанувальника, який переслідує її вже кілька тижнів. Через це зірка була змушена звернутися в поліцію.

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Біллі Айліш звернулась в поліцію

Співачка розповіла, що 39-річний чоловік Крістофер Андерсон з'являвся біля будинку її батьків вже близько 5 разів. Він приїздив туди у період з 22 грудня до 5 січня. Востаннє Андерсон проникнув на територію дому "без попередження та запрошення".

Чоловік перестрибнув через ворота та увірвався до дому. Тоді його затримали з підозрою про крадіжку зі зломом.

Патрік Мід О’Коннел, батько Біллі Айліш, розповів, що під час одного з випадків, коли Андерсон приходив до їхнього дому, він підійшов до воріт. Там чоловік залишив записку із зізнанням у коханні та білу троянду – це сталось 27 грудня.

Біллі Айліш каже, що фанат подумав, що деякі пісні вона написала про нього, тому хоче зустрітися. Але співачка наполягла, що ніколи з Крістофером Андерсоном знайома не була.

Я хвилююся, що одного дня хтось із цих осіб зробить щось насильницьке зі мною чи кимось із членів моєї родини,

– поділилась зірка.

Крістоферу Андерсону заборонили контактувати з артисткою, однак справу ще будуть розглядати.

Такі випадки ставалися і з українськими зірками

Випадки переслідувань траплялись з українськими зірками. Зокрема, про це зізнавалась співачка Злата Огнєвіч. Ще на початку минулого року вона розповіла, що 3 роки страждає від переслідувань неадекватного чоловіка. Вона зверталась за допомогою до Володимира Зеленського та Віталія Кличка.

Після публічного оголошення за справу артистки взялись правоохоронці. Лебедю вручили підозру та затримали його, але пізніше відпустили за рішенням суду. Через війну в Україні розслідування справи Лебедя призупинилося.

Вадим Лебедь не приховував, що хоче нашкодити співачці та погрожував її вбити. Він неодноразово з'являвся біля дому Злати, але після цього його нібито звільнили з роботи та викликали до поліції. У травні 2020 року Огнєвіч показувала, що чоловік продовжує ображати її в соціальних мережах.