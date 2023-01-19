Американская певица Билли Айлиш рассказала о поклоннике, который преследует ее уже несколько недель. Поэтому звезда была вынуждена обратиться в полицию.

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Билли Айлиш обратилась в полицию

Певица рассказала, что 39-летний мужчина Кристофер Андерсон появлялся у дома ее родителей уже около 5 раз. Он приезжал туда в период с 22 декабря по 5 января. В последний раз Андерсон проник на территорию дома "без предупреждения и приглашения".

Муж перепрыгнул через ворота и ворвался в дом. Тогда его задержали с подозрением о воровстве со взломом.

Патрик Мид О'Коннел, отец Билли Айлиш, рассказал, что во время одного из случаев, когда Андерсон приходил в их дом, он подошел к воротам. Там мужчина оставил записку с признанием в любви и белой розы – это произошло 27 декабря.

Билли Айлиш говорит, что фанат подумал, что некоторые песни она написала о нем, потому хочет встретиться. Но певица настояла на том, что никогда с Кристофером Андерсоном знакома не была.

Я волнуюсь, что однажды кто-то из этих лиц совершит что-то насильственное со мной или кем-то из членов моей семьи,

– поделилась звезда.

Кристофер Андерсон запретили контактировать с артисткой, однако дело еще будут рассматривать.

Такие случаи происходили и с украинскими звездами

Случаи преследований происходили с украинскими звездами. В частности, об этом призналась певица Злата Огневич. Еще в начале прошлого года она рассказала, что 3 года страдает от преследований неадекватного мужчины. Она обращалась за помощью к Владимиру Зеленскому и Виталию Кличко.

После публичного объявления за дело артистки взялись правоохранители. Лебедю вручили подозрение и задержали его, но позже отпустили по решению суда. из-за войны в Украине расследование дела Лебедя приостановилось.

Вадим Лебедь не скрывал, что хочет навредить певице и угрожал ее убить. Он неоднократно появлялся у дома Златы, но после этого его якобы уволили с работы и вызвали в полицию. В мае 2020 года Огневич показывала, что мужчина продолжает оскорблять ее в социальных сетях.