Известный украинский артист Виктор Павлик несколько дней отдыхает в Египте вместе с беременной женой. Екатерина Репяхова наслаждается теплым солнцем и показывает красивые образы.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова из-за тяжелого периода и усталости решили отправиться в теплые края на отдых. Для этого они выбрали Египет. Беременная жена певца не устает публиковать красивые фото из отпуска.

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Образ Екатерины Репяховой

Жена Виктора Павлика позировала на фоне волшебной локации. Для прогулки по солнечному городу она выбрала стильный повседневный аутфит. Девушка улыбалась и обнимала беременный живот.

Катерина предстала перед камерой в темно-синей блузке и брюках, которые удачно подчеркнули заметно округлившийся животик. Сверху она накинула трендовую темную куртку с цветочным принтом. Наряд Репяхова соединила с босоножками с камнями.

Жена артиста распустила белокурые волосы и выпрямила их. На лице она сделала легкий макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой.

Под фото Екатерина Репяхова поделилась, что очень важно иногда менять окружение. Она призналась, что хоть в Египте сейчас не самая лучшая погода, но читать книгу под пальмами на берегу моря – точно бесценно.

Мы с мужем ровно год не были на отдыхе, это время было трудное во всем, поэтому даже Египет мы сейчас ценим по-особенному. Я максимально запасаюсь силами, впереди много работы, весь март в гастролях. За что я очень благодарна,

– написала Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Поклонников очаровал новый кадр жены певца: