Беременная принцесса Беатрис появилась на светском мероприятии: роскошный выход в черном платье

Уже осенью принцесса Беатрис впервые станет мамой. Если в начале беременности она тщательно избегала папарацци, то на последних месяцах – радушно появляется на публике. На днях внучка Елизаветы II посетила мероприятие, посвященное женщинам.

Организатором встречи, которая посвящена расширению прав и возможностей женщин, стала подруга принцессы Беатрис. Поэтому королевская персона не смогла проигнорировать произошедшее. ЛаПорше сделала милое фото с беременной внучкой Ее Величества и призналась, что они очень близки.

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"Она в своей официальной роли принцессы. Вы все можете знать ее как принцессу Беатрис Йоркскую из британской королевской семьи. Но для меня она остается девушкой, по имени Беа", – трогательно написала организатор светского мероприятия.

Образ беременной принцессы Беатрис

Для публичного появления внучка королевы Елизаветы II выбрала элегантный look. Она надела черное платье в крошечных белых звездочках, которые смахивали на горох. Этот наряд от французского бренда Maje. Кокетливости ему добавили прозрачные рукава и плиссированный низ.

Легкое платье великолепно подчеркнуло беременный животик принцессы Беатрис, который заметно увеличился с момента ее последнего выхода в свет. К слову, она не скрывает округлые формы за объемной одеждой, демонстрируя роскошные наряды для беременных.

В последний раз принцессу Беатрис видели в начале июля. С мужем Эдоардо Мапелли Моцци она появилась на Уимблдонском турнире по теннису . Тогда будущая мамочка вышла в свет в белом платье в черный горох.



Беременная принцесса Беатрис на мероприятии / Фото из твиттера LaPorsche



Беременная принцесса Беатрис на мероприятии / Фото из твиттера LaPorsche

Что известно о первой беременности принцессы Беатрис