Известная украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов почти каждый день засыпают аудиторию в социальных сетях яркими фото из солнечной Турции. Звезда любит делиться с поклонниками моментами из своей жизни.
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Образ Кати Осадчей
Телеведущая опубликовала новые фотографии на личной странице. Она позировала на большом плетеном кресле на фоне моря, а также на белоснежном диване.
Для очередного дня в теплой стране Катя Осадчая оделась соответственно. Звезда выбрала объемное плиссированное платье длины макси с рюшами на шее и рукавах. Насыщенный цвет фуксии добавлял аутфиту особой яркости.
Знаменитость совместила такой наряд с черно-белыми эспадрильями. Волосы она собрала в аккуратный низкий пучок, а на лице сделала макияж. Ведущая подчеркнула глаза нюдовими тенями и накрасила губы блеском.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Реакция сети
Поклонники Кати Осадчей всегда очень активны в комментариях под ее публикациями. Поэтому и на этот раз фотографии набрали много комментариев:
- "Словно цветок";
- "Шикарная платье";
- "Вы прекрасна";
- "Все классно, супер";
- "Красотка";
- "Смотреть на вас – одно удовольствие. Я люблю";
- "Вы очень красивая и нежная. Вам идет этот цвет";
- "Какая ты красивая, просто чудо".