Известная украинская телеведущая Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов почти каждый день засыпают аудиторию в социальных сетях яркими фото из солнечной Турции. Звезда любит делиться с поклонниками моментами из своей жизни.

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Образ Кати Осадчей

Телеведущая опубликовала новые фотографии на личной странице. Она позировала на большом плетеном кресле на фоне моря, а также на белоснежном диване.

Для очередного дня в теплой стране Катя Осадчая оделась соответственно. Звезда выбрала объемное плиссированное платье длины макси с рюшами на шее и рукавах. Насыщенный цвет фуксии добавлял аутфиту особой яркости.

Знаменитость совместила такой наряд с черно-белыми эспадрильями. Волосы она собрала в аккуратный низкий пучок, а на лице сделала макияж. Ведущая подчеркнула глаза нюдовими тенями и накрасила губы блеском.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Реакция сети

Поклонники Кати Осадчей всегда очень активны в комментариях под ее публикациями. Поэтому и на этот раз фотографии набрали много комментариев: