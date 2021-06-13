Катя Осадчая часто делится с поклонницами вариантами образов для разных событий. Она предстает перед камерой в изысканных платьях, элегантных костюмах, а также часто показывает одежду для прогулок, романтических свиданий или рабочих встреч.

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Летний look Кати Осадчей

Звездная мама обнародовала фотографию, где позировала на фоне стены возле невероятно красивых розовых цветов. Вероятно, такой снимок Катя сделала в Турции, куда недавно отправилась на отдых.

Осадчая предстала перед объективом в длинной голубом платье с неординарным принтом. Наряд был без рукавов, имел свободный пошив, поэтому для жаркой погоды прекрасно подошел. Беременная ведущая соединила такой look с белой обувью на низкой подошве.

Среди аксессуаров нежный look Кати дополнили соломенная шляпа, браслеты и солнцезащитные очки. На отдыхе Осадчая предпочитает натуральную красоту. Именно поэтому она не укладывает волосы в изысканные прически и не наносит косметику на лицо.

Великолепного всем воскресенья! Лето мчится, надо много успеть. Обязательные пункты на июнь: съесть килограм черешни, встретить восход солнца в Одессе, вечерние просмотры фильмов на свежем воздухе и заплыв на Днепре. Главное – успеть все это между съемками. А каковы ваши планы на первый месяц лета?

– поинтересовалась у подписчиков Екатерина.



Катя Осадчая в голубом платье / Фото из инстаграма Кати Осадчей

В комментариях поклонники рассказывают о своих планах на лето, а также оставляют в адрес беременной знаменитости приятные слова.