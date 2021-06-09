Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе находятся в командировке в Турции. Перед рабочими съемками звезда сделала несколько фото в красивом платье, которыми поделилась на личной странице в инстаграме.

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Образ Кати Осадчей

Знаменитость позировала перед камерой на берегу моря, улыбаясь лучам солнца. Для летней прогулки она выбрала белое мини-платье с рюшами и воланами на рукавах с гороховым черным принтом. Отметим, что это – наряд из коллекции Кати Осадчей с Андре Таном. Такое платье стоит 1999 гривен.

Телеведущая стояла босиком, наслаждаясь прохладой воды. Стильный повседневный образ она дополнила удачными деталями – солнцезащитными очками, бежевой шляпой, разноцветными браслетами на руках и бусами на шее.

Катя Осадчая собрала волосы в красивый пучок. Она не делала на лице макияж, поэтому продемонстрировала натуральную красоту.

Идеальный день. Идеальное платье. Немного отдыха перед съемками,

– написала Катя Осадчая под фото.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Реакция сети

Поклонники прокомментировали яркие фото Кати Осадчей из Турции. Андре Тан тоже высказался об образе звезды и заметил, что ей очень идет платье, к тому же наряд скрывает положение ведущей: