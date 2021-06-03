Беременная Катя Осадчая поразила вечерним образом в блестящем костюме

Даже несмотря на беременность Катя Осадчая не пропускает никаких светских мероприятий, которые стали настоящей редкостью. Для публичных появлений ведущая подбирает наряды, которые максимально скрывают ее округлый живот. На этот раз она сделала ставку на блестящий костюм.

На днях Катя Осадчая присутствовала на предпремьерном показе документального фильма об украинском мультиартисте Монатике. Лента получила красноречивое название "Человек, который вечно танцует" и вышла на широкие экраны. На светском событии знаменитость выглядела действительно блестяще.

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Вечерний образ Кати Осадчей

Ведущей все труднее скрывать округлившийся животик в кадре. Поэтому в ее гардеробе увеличилось количество вещей для будущих мам. На предпремьерном показе Осадчая появилась в черном жакете на две пуговицы и брюках с пайетками. Стоимость такого вечернего костюма от украинского бренда для беременных составляет 14 тысяч гривен.

Блестящий наряд звезда довершила черным топом и высокой шляпой. Акцент Катя Осадчая сделала на обуви, выбрав белые кеды. Эпатажным был и единственный аксессуар ведущей – колье в виде змеи.



Катя Осадчая в блестящем костюме / Фото из инстаграма​ "Светской жизни"



Катя Осадчая с Монатиком / Фото из инстаграма "​Светской жизни"

Предыдущие образы Кати Осадчей на светских мероприятиях