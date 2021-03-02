"Чудо-женщина" Галь Гадот в третий раз беременна. Голливудская актриса сообщила о своем особом состоянии, поделившись семейной фотографией.

35-летняя актриса порадовала поклонников радостной новостью. Она показала округлый животик на семейном селфи, где изображена невероятно счастливой.

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Галь Гадот в третий раз беременна

На фотографии звездная семья позировала, лежа на кровати. 45-летний муж Гадот, бизнесмен Ярон Версано, с которым актриса состоит в браке уже 12 лет, нежно обнимал животик беременной возлюбленной. Дочери супругов тоже мило улыбались на камеру.

Пока пара не рассекречивает пол малыша и срок беременности.

"Мы снова ждем ребенка", – написала в публикации Галь.

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/baby/100583-gal-gadot-stanet-mamoy-v-tretiy-raz.html



Галь Гадот с мужем и детьми / Фото из инстаграма Галь Гадот

Галь Гадот и Ярон Версано на Золотом глобусе

За несколько часов до объявления новости о беременности знаменитые супруги побывали на церемонии вручения престижной кинопремии Золотой глобус. Но тогда звезду фильма "Чудо-женщина" никто не заподозрил в беременности.

Актриса предстала перед камерами в объятиях мужа. Для торжества она выбрала легкое белоснежное мини-платье. Наряд только подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Такой look Гадот соединила со светлыми босоножками на каблуке. Волосы она уложила в элегантные локоны, а на лице сделала макияж с красной помадой на губах. Дополнила аутфит минималистичными серьгами и изысканным украшением на шее.



Галь Гадот и Ярон Версано на Золотом глобусе / Фото Getty Images



Галь Гадот в белоснежном платье / Фото Getty Images