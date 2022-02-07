За страницей Квитковой в инстаграме следят более 1,7 миллиона пользователей сети. Именно там блогер публикует невероятно красивые и атмосферные кадры.

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Квиткова и Добрынин на Сейшелах

В последние дни отпуска Даша и Никита устроили фотосессию на берегу океана. Во время захода солнца они вместе с маленьким сыном Львом позировали на белоснежном песочке. Даша надела легкий черный костюм, состоявший из рубашки и брюк. Волосы вложила в естественные кудри.

Никита позировал в черной рубашке и шортах, а Лев – в светлом наряде. На лицах всех членов семьи сияют улыбки. Вероятно, автором фотографий стала мама Добрынина, которая отдыхала вместе с ними. Хотя отпуск выдался не таким, как они планировали, потому что испортилась погода и Лев немного заболел, однако он все равно был замечательным.

Это было хорошее путешествие, несмотря на все истории и ретроградный Меркурий. Особенно последние 5 дней оставили большой отпечаток. Мы накупались, загорели, отдохнули и насмеялись. Возвращаемся домой с новой энергией, планами и идеями. Нам предстоит много работы,

– написала Цветочная под снимками.

Семейная фотосессия Добрынина и Квитковой на Сейшелах / Фото из инстаграма блогера

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