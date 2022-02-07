За страницей Квитковой в инстаграме следят более 1,7 миллиона пользователей сети. Именно там блогер публикует невероятно красивые и атмосферные кадры.
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Квиткова и Добрынин на Сейшелах
В последние дни отпуска Даша и Никита устроили фотосессию на берегу океана. Во время захода солнца они вместе с маленьким сыном Львом позировали на белоснежном песочке. Даша надела легкий черный костюм, состоявший из рубашки и брюк. Волосы вложила в естественные кудри.
Никита позировал в черной рубашке и шортах, а Лев – в светлом наряде. На лицах всех членов семьи сияют улыбки. Вероятно, автором фотографий стала мама Добрынина, которая отдыхала вместе с ними. Хотя отпуск выдался не таким, как они планировали, потому что испортилась погода и Лев немного заболел, однако он все равно был замечательным.
Это было хорошее путешествие, несмотря на все истории и ретроградный Меркурий. Особенно последние 5 дней оставили большой отпечаток. Мы накупались, загорели, отдохнули и насмеялись. Возвращаемся домой с новой энергией, планами и идеями. Нам предстоит много работы,
– написала Цветочная под снимками.
Семейная фотосессия Добрынина и Квитковой на Сейшелах / Фото из инстаграма блогера
Украинские звезды в отпусках
- Джамала провела 5 дней одна на Шри-Ланке.
- Санта Димопулос вместе с маленькой дочкой Софи загорает и купается в океане на Мальдивах.
- Катя Осадчая и Юрий Горбунов полетели во Францию. В Париже они празднуют 5 годовщину свадьбы.