За сторінкою Квіткової в інстаграмі стежать понад 1,7 мільйона користувачів мережі. Саме там блогерка публікує неймовірно красиві та атмосферні кадри.

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Квіткова та Добринін на Сейшелах

В останні дні відпустки Даша та Нікіта влаштували фотосесію на березі океану. Під час заходу сонця вони разом із маленьким сином Левом позували на білосніжному пісочку. Даша одягнула легкий чорний костюм, що складався з сорочки та штанів. Волосся вклала у природні кучері.

Нікіта позував у чорній сорочці та шортах, а Лев – у світлому вбранні. На обличчях всіх членів сім'ї сяють усмішки. Ймовірно, авторкою фотографій стала мама Добриніна, яка відпочивала разом із ними. Хоча відпустка видалася не такою, як вони планували, бо зіпсувалася погода й Лев трішки захворів, однак вона все одно була чудовою.

Це була хороша подорож, не дивлячись на всі історії та ретроградний Меркурій. Особливо останні 5 днів залишили великий відбиток. Ми накупалися, засмагли, відпочили та насміялись. Повертаємося додому з новою енергією, планами та ідеями. На нас чекає багато роботи,

– написала Квіткова під знімками.

Сімейна фотосесія Добриніна та Квіткової на Сейшелах / Фото з інстаграму блогерки

Українські зірки у відпустках