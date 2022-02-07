Санта Димопулос проводит отпуск на Мальдивах уже в пятый раз. Она обожает путешествия, поэтому в инстаграме постоянно распространяет фотографии из разных уголков мира.

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Санта Димопулос на Мальдивах

На личной странице в инстаграме знаменитая мамочка опубликовала несколько живописных кадров, на которых изображена с маленькой доченькой Софи. Санта и ее наследница позировали на белоснежном песочке возле океана. Артистка невероятно счастлива.

Санта, как всегда, похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Звезда предстала перед камерой в трендовом сплошном бикини синего цвета. Такой наряд хорошо подчеркнул ее пышную грудь и безупречный золотистый загар. Волосы Димопулос собрала сзади и завязала повязкой в тон купальнику. На лице у нее были безупречный макияж и солнцезащитные очки. У маленькой Софи был такой же купальник, как и у ее мамы.



Санта Димопулос с дочкой на Мальдивах / Фото из инстаграма Санты Димопулос



Санта Димопулос с дочкой на Мальдивах / Фото из инстаграма Санты Димопулос

Также звездная мамочка позировала на пляже в черном бикини, волосы собрала в хвост и защитила глаза от солнца очками. А маленькую Софи одела в вишневый купальник.



Санта Димопулос с дочкой на Мальдивах / Фото из инстаграма Санты Димопулос