Катя и Юрий – одна из самых популярных семейных пар в украинском шоу-бизнесе. Влюбленные воспитывают двух сыновей, много времени уделяют работе, однако не забывают о себе и часто отправляются в путешествия только вдвоем.
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Французские каникулы Осадчей и Горбунова
5-ю годовщину брака влюбленные отпраздновали 3 февраля. Они решили отпраздновать особую дату только вдвоем и сбежали за границу. Для романтического уик-энда Осадчая и Горбунов выбрали Париж.
Погода была дождливая и прохладная, но не помешала супругам полностью насладиться этими выходными. Катя опубликовала в инстаграме атмосферное видео, в котором показала самые яркие моменты этого путешествия:
- прогулки по ночному Парижу;
- роскошный отельный номер;
- панорамы французского города;
- улыбки и неповторимые мгновения с любимым;
- посиделки в заведениях города.
Наше праздничное бегство в Париж. 5 лет брака будем помнить такими,
– написала Осадчая под видео.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Париже: смотрите видео онлайн
Предыдущие поездки Кати Осадчей и Юрия Горбунова
- После празднования Нового года Катя и Юрий полетели греться на солнышке. Для зимнего отпуска они выбрали теплый Таиланд.
- Перед Новым годом знаменитости несколько дней провели в заснеженном Яремче.
- В конце 2021 года Осадчая и Горбунов отправились в Италию. Оттуда они делились яркими кадрами из разных городов.