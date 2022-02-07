Джамала уже рассказывала, что прошлый год для нее был морально очень тяжелым. Артистка много времени уделяла творчеству, семье, поэтому хотела восстановиться, наполниться энергией. Впервые за несколько лет она сама побывала в отпуске.

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Отпуск Джамалы на Шри-Ланке

На острове, у океана исполнительница отдохнула, похвасталась натуральной красотой. Она много времени провела в океане, бассейне, наедине с природой. А с поклонниками в Инстаграме делилась самыми яркими моментами. Так, звезда публиковала фото, которые делала во время прогулок, плавания. Она демонстрировала стильные пляжные аутфиты и летние образы для посещения ресторана, прогулок, свиданий.

Лицо Джамала оставляла без косметики, а волосы естественно укладывала. В отпуске она предпочла максимальный комфорт и натуральность. Хотя артистка и полетела в путешествие сама, но долго без друзей рядом не могла. Поэтому подружилась с местными жителями.

Мое путешествие под названием "Ешь, спи, плавай" закончилось. 5 дней рая. Чуть позже соберусь с мыслями и напишу о Шри-Ланке сегодня. Это уже мое третье путешествие именно сюда и совсем другие впечатления. Интересно вам услышать почему? А пока просто спасибо. И хотя это путешествие было Solo, одиночество – не моя тема, поэтому нашла себе вот столько друзей (последнее фото),

– написала Джа под снимками.

Джамала на Шри-Ланке / Фото из инстаграма певицы

Перед путешествием на Шри-Ланку Джамала увезла сыновей на море. Вместе с мужем и двумя детьми певица провела время в солнечном Египте.

Обратите внимание! Зимой большинство украинских звезд предпочли отдых в теплых странах. Или же сочетали зимний отдых с пляжным. Самыми популярными среди знаменитостей стали Мексика, Франция и Африка. Где еще отдыхал звездный бомонд – узнавайте в материале по ссылке.