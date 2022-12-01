Пока Елена Зеленская встречается с королем Чарльзом ІІІ и королевой-консорт Камиллой в Лондоне, президент принимает британских знаменитостей в заснеженном Киеве. Он познакомился с путешественником и телеведущим Бером Гриллсом, поднявшим резонанс в Украине.

Не пропустите В Украину приехал Беар Гриллс – всемирная звезда шоу о выживании

Бер Гриллс встретился с Зеленским в Киеве

К вечеру 1 декабря Бер Гриллс подтвердил в твиттере, что он в Украине. Звезда написал, что ему "выпала честь побывать в столице Киеве и провести время с президентом Зеленским". Это для него ценный опыт, и приехал он, оказывается, для того, чтобы снять программу с нашим президентом.

Я хотел спросить, как он действительно справляется. Я получил гораздо больше. Программа в скором времени появится. Спасибо, Владимир Зеленский, за ваше гостеприимство в такое трудное время. Оставайтесь сильным,

– восхитился Беар Гриллс в твиттере.

Более того, телеведущий анонсировал, что раскрыл такие грани Зеленского, которые мир еще не видел.

"Поскольку в стране наступает зима, а их инфраструктура под атаками, выживание для миллионов людей становится реальной ежедневной борьбой. Благодаря этой специальной программе мир увидит президента Зеленского с той стороны, которую никогда раньше не показывали", – заинтриговал британец.

Бер Гриллс с Владимиром Зеленским в Киеве / Фото с твиттера британца

Бер Гриллс с Владимиром Зеленским в Киеве / Фото с твиттера британца

Бер Гриллс с Владимиром Зеленским в Киеве / Фото Офиса Президента

Бер Гриллс и Зеленский пили чай в Пункте несокрушимости в Киеве

Из Офиса Президента на Банковой Зеленский и Бер Гриллс отправились в ближайший Пункт несокрушимости, которые власти обустроили на фоне российских обстрелов критической инфраструктуры. Там они согрелись и выпили чай.

Берет Гриллзе, спасибо за этот визит в Украину! Важно, чтобы мир слышал правду о борьбе украинцев за свою свободу и демократию, о ракетном терроре агрессора против наших людей,

– прокомментировал Зеленский в телеграмме.

Бер Гриллс с Зеленским в Пункте несокрушимости в Киеве / Фото Офиса Президента

Бер Гриллс с Зеленским в Пункте несокрушимости в Киеве / Фото с твиттера британца

Бер Гриллс с Зеленским в Пункте несокрушимости в Киеве / Фото Офиса Президента