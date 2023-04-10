В сети опубликовали видео с концерта Мэй Мюллер, в котором она пела свою песню I Wrote a Song, с которой выступит на Евровидении. Добавим, что в финале конкурса TVORCHI выступят под номером 19.

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Интересно, что во время выступления Мюллер неожиданно забыла слова. Однако певица не растерялась и решила просто напевать что-нибудь под музыку, пока взволнованная публика пела ее трек.

Как отметил автор ролика, эту песню английская певица написала сама. "Написала песню… но не может ее петь", – говорится в посте.

В комментариях пользователи пишут, что разочарованы представительницей Великобритании. Ее также раскритиковали за то, что она плохо поет вживую:

"Я разочарован",

"Она вообще не умеет петь",

"Это ужасно звучит",

"Позор".

"Единственное ее оправдание – это если она больна".

Кто-то же вступился за Мэй Мюллер. Ее поклонники пишут, что она просто была больна и уставшая:

"Она больше занимается вечеринкой, чем сосредотачивается на своем вокале. В Ливерпуле все будет по-другому".

"Там были проблемы с техникой, и она была больна. В других видео она отлично звучала".

"Я видел ее вживую, и она хорошая. Пожалуй, у нее был выходной".

Ранее шведскую певицу Loreen, которая выступит на Евровидении-2023, обвинили в плагиате. Критики заявили, что ее песня Tattoo очень похожа на трек украинской певицы Мики Ньютон. На это отреагировала украинка. Что ответила Мика Ньютон – читайте в статье.