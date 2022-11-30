Автор программы Man vs. Wild ("Выжить любой ценой") был замечен на одной из АЗС, где он общался с военным в форме. Когда же он увидел скрытую съемку, он помахал рукой и улыбнулся. Впоследствии в сети появилось фото работника станции с известным путешественником.

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Беар Гриллс в Украине / Фото из соцсетей

Украинский военный корреспондент Илья Пономаренко уже пошутил в сети, что "Беар Гриллс приехал в Украину, чтобы испытать свои силы в Житомире".

В твиттере люди начинают шутить, что британец приехал в Украину, чтобы украинцы научили его выживанию в современных условиях:

"Беар Гриллс приехал в Украину, интересно чему хочет научиться у украинцев самый известный выживатель мира";

"В Украину приехал Беар Гриллс. Все. Теперь выживем точно!";

"Беар Гриллс просидел 3 суток без света и связи в Житомире и сделал громкое заявление: "Я хз, пацаны, как эти украинцы выживают".

Однако цель визита Беара пока неизвестна. Предполагается, что Гриллс хочет задокументировать жизнь украинцев в реалиях войны.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину мужчина выразил поддержку украинскому народу и осудил российскую агрессию. Беар Гриллс за свою блестящую карьеру также успел быть профессиональным военным – он служил в спецназе 21 полка SAS, дважды был на службе в Северной Африке. Также он почетный полковник Королевской морской пехоты в Британии.



Юный Беар Гриллс в армии / Фото из соцсетей