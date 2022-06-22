В белоснежном костюме: Кейт Миддлтон в Лондоне показала сдержанный и нежный образ

Герцогиня Кембриджская с мужем побывала на двух торжественных мероприятиях в Лондоне. Для выходов Кейт выбрала сдержанный классический костюм белого цвета.

В гардеробе Кэтрин есть много белой одежды. Чаще герцогиня выбирает этот цвет для торжеств или официальных рабочих выходов.

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Новый образ Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские посетили Brixton House в Лондоне. Жена принца Уильяма предстала перед публикой в белоснежном блейзере от Alexander McQueen, который уже надевала на Ямайке во время недавнего тура по Карибскому морю. Также надела майку и узкие штаны. Соединила наряды с белыми туфлями-лодочками на каблуке.

Среди аксессуаров аутфит Кэтрин дополнила маленькая белая сумочка, любимое кольцо и массивные длинные серьги, необычные для герцогини.

Кейт Миддлтон в Brixton House: смотрите видео онлайн

В Brixton House Кейт и Уильям ознакомились с молодежной программой ELEVATE, направленной на воспитание следующего поколения британских творческих талантов. Также супруги побывали на семинаре по съемке и фотографии. Не секрет, что Кэтрин увлекается фотографированием, потому очень хотела сесть за телевизионную камеру. Она даже получила урок и ответы от учителя на все интересующие ее вопросы.

Предыдущие выходы герцогини Кембриджской