Долгое время Катя Осадчая скрывала третью беременность. В этом ведущей помогали стилисты, которые подбирали образы, которые не акцентировали на заметно округлившемся животике. После подтверждения слухов о грядущем пополнении звезда расслабилась и надевает то, что ей нравится.
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На Книжном арсенале она появилась в широком атласном платье синего цвета. Элегантный наряд с длинными рукавами и с завышенной талией не маскировал беременный животик Осадчей, а наоборот акцентировал на округлых формах. Знаменитость опубликовала фото в новом аутфите и призналась, что в кадре выглядит как бегемот.
Какая же я сбоку забавная. Когда чувствуешь себя тростинкой, а выглядишь, как бегемот,
– написала Катя Осадчая.
Катя Осадчая с Евгением Клопотенко / Фото из инстаграма ведущей
К слову, Катя Осадчая все еще пытается скрыть беременный животик под объемной одеждой:
- По Одессе она гуляла в стильном синем костюме оверсайз. Он состоял из рубашки и брюк в пижамном стиле;
- в Турции ведущая демонстрировала летний образ в широкой голубом платье и соломенной шляпе.