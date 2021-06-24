Долгое время Катя Осадчая скрывала третью беременность. В этом ведущей помогали стилисты, которые подбирали образы, которые не акцентировали на заметно округлившемся животике. После подтверждения слухов о грядущем пополнении звезда расслабилась и надевает то, что ей нравится.

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На Книжном арсенале она появилась в широком атласном платье синего цвета. Элегантный наряд с длинными рукавами и с завышенной талией не маскировал беременный животик Осадчей, а наоборот акцентировал на округлых формах. Знаменитость опубликовала фото в новом аутфите и призналась, что в кадре выглядит как бегемот.

Какая же я сбоку забавная. Когда чувствуешь себя тростинкой, а выглядишь, как бегемот,

– написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая с Евгением Клопотенко / Фото из инстаграма ведущей

К слову, Катя Осадчая все еще пытается скрыть беременный животик под объемной одеждой: