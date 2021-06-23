Презентацию дебютного сольного альбома Владимир Дантес устроил на крыше ивент-холла в самом центре Киева. На концерте собрались знаменитые друзья певца, поэтому на мероприятие со съемочной группой прибыла и Катя Осадчая.

К теме Вслед за женой: Владимир Дантес дал первый сольный концерт – фото, видео

Она успела насладиться музыкой, выведать тайны Дантеса и Jerry Heil и вместе с тем продемонстрировать легкий летний look.

Образ Кати Осадчей на концерте Владимира Дантеса

В жаркий июньский вечер знаменитость выбрала шифоновый костюм насыщенного синего цвета. Это свободный топ с американской проймой и белой вставкой, что скрыл беременный животик Осадчей, и широкие штаны.

Катя Осадчая на концерте Владимира Дантеса / Фото из инстаграм-сторис ведущей

Образ для съемок ведущая завершила белыми кроссовками, ведь из-за третьей беременности отказалась от каблуков. Обувь прекрасно сочеталась с оригинальным белым беретом. Из аксессуаров на Кате Осадчей только изумрудное ожерелье, в котором она отправлялась в Одессу. К слову, тогда компанию звезде составил муж Юрий Горбунов, с которым она гуляла по городу и поддерживала сборную Украины.

Катя Осадчая на концерте Владимира Дантеса / Фото из инстаграм-сторис ведущей