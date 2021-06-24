Довгий час Катя Осадча приховувала третю вагітність. У цьому ведучій допомагали стилісти, які підбирали образи, що не акцентували на помітно округлому животику. Після підтвердження чуток про майбутнє поповнення зірка розслабилась та одягає те, що їй подобається.

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На Книжковому арсеналі вона з'явилась у широкій атласній сукні синього кольору. Елегантне вбрання з довгими рукавами та з завищеною талією не маскувало вагітний животик Осадчої, а навпаки акцентувало на округлих формах. Знаменитість опублікувала фото в новому аутфіті й зізналась, що в кадрі виглядає як бегемот.

Яка ж я збоку кумедна. Коли почуваєшся тростиною, а виглядаєш, як бегемот,

– написала Катя Осадча.

Катя Осадча з Євгеном Клопотенком / Фото з інстаграму ведучої

До слова, Катя Осадча все ще намагається приховати вагітний животик за об'ємним одягом: