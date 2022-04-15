Вижу себя полезным с оружием в руках, – лидер группы Green Grey будет защищать Украину

Участник украинской группы Green Grey Diezel отправился защищать Украину. Он показал, как подписывал контракт.

Фронтмен украинской рок-группы Green Grey, 52-летний Diezel (настоящее имя – Андрей Яценко) решил подкрепить ряды защитников. Он сообщил, что видит себя полезным с оружием.

Читайте также Валерий Харчишин подозревает, что его дом уничтожили намеренно: "Мой дом уничтожен до основания"

Diezel из Green Grey ушел в добровольцы

Музыкант сообщил, что подписал контракт с батальоном "Мрія", где и будет служить и защищать Украину от оккупанта.

Ясно одно – все не закончится. А значит, нужны будут силы на ротацию наших ребят, и сил понадобится немало! Я вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт с батальоном "Мрія". Будем служить. Слава Украине,

– написал Diezel.



Diezel будет защищать Украину / Фото с инстаграма Diezel



Diezel будет защищать Украину / Фото с инстаграма Diezel

Скандал из Green Grey

Напомним, в 2021 году с группой Green Grey связан скандал по поводу концерта ко Дню Независимости Украины. Им отказали в выступлении вроде бы потому, что их песни – русскоязычные.

Коллектив трактовал это как "стирание по истории" и притеснения через язык. Андрей Яценко отмечал, что всегда выходил под украинским флагом.

В ОП объяснили, что на самом деле им отказали из-за позиции относительно закона о государственном языке, а русскоязычных исполнителей они не притесняют. ОП вспомнили о шутке Мурика, снявшей видео-реакцию на закон о языке.