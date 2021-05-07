На вопрос Славы Дёмина о том, кто в их семье главный, Сергей Бабкин без колебаний ответил "мы". Его жена Снежана такого же мнения.
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"Мы передаем друг другу ежедневную эстафету. Я могу быть главной, а потом сказать: "Сережа, давай, выруливай". Мы взаимозаменяем друг друга", – подчеркнула актриса.
Снежана Бабкина добавила, что хотела бы быть лидером в семье, ведь каждый день дает советы звездному мужу. Она откровенно считает музыканта подкаблучником и не видит в этом ничего плохого.
Я считаю, что подкаблучниками должны быть и женщина, и мужчина, потому что они должны растворяться в своем партнере. Да, я считаю, что Бабкин подкаблучник,
– поделилась Снежана.
К слову, голливудские пары, с которыми ассоциировали себя Бабкины, это Брэд Питт и Анджелина Джоли, Моника Беллуччи и Венсан Кассель. Однако после разводов знаменитостей актеры уже ни с кем себя не сравнивают.
"Мы идеальны. Пусть все к нам подтягиваются", – заявила Снежана Бабкина.
Полное интервью Бабкиных: смотрите видео онлайн
Отметим, брак Бабкиных не всегда был идеальным:
- в начале супружеской жизни певец изменил жене с более чем ста женщинами;
- музыкант заверил, что с тех пор их союз изменился, ведь они не убежали от проблемы, а сумели ее решить;
- Снежана простила Сергея лишь потому, что раньше пережила измены отца и первого мужа. Актриса прошла путь от обиды к принятию и прощению.