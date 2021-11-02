По словам исполнителя Умрихина, за 10 лет существования группы Анна выросла "из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста". Теперь каждый из них идет своим путем.

К слову Это еще не все, – бывшая солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха о выступлениях группы после распада

Ни для кого не секрет, что в этом году группе Artik & Asti исполняется 10 лет. 10 лет с тех пор, как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Сегодняшний день, наверное, для многих станет печальным, а для некоторых наоборот радостным. Отныне наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой,

– сообщил продюсер и исполнитель.

Анна Дзюба планирует начать свой сольный путь, а Артем Умрихин продолжит писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Что касается будущего группы Artik & Asti, то проект не закрывается, а будет работать в обновленном составе. О других деталях станет известно позднее. Почему Дзюба приняла решение уйти из группы, неизвестно.

Что известно о группе Artik & Asti