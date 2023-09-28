Артем Пивоваров выступил в детской больнице "Охматдет": миловидное видео
Источник:Охматдет
На днях певец Артем Пивоваров встретился со своими маленькими и взрослыми фанатами в "Охматдете". Это самая большая детская больница Украины. Там артист подарил немало позитива и радости малышам и не только.
Все вместе с исполнителем и его командой пели, танцевали, фотографировались и просто весело проводили время. К тому же, в день встречи певец осуществил мечту одного из своих поклонников.
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Артем Пивоваров выступил в "Охматдете"
Певец вместе с командой музыкантов посетил больницу, чтобы спеть детям, родителям и медикам свои песни. Он подарил немало положительных эмоций малышам. В частности, Артем даже исполнил хит "Там у тополі" со своей маленькой фанаткой.
Артём Пивоваров с маленькой фанаткой / Скриншот с фейсбук-сторисс Анастасии Магеррамовой
Кроме того, певец встретился с парнем Вячеславом, который болел миелоидной лейкемией и мечтал о встрече с артистом, когда проходил химиотерапию и трансплантацию костного мозга в "Охматдете". Артем поговорил с юношей, послушал его треки, дал рекомендации и вручил подарок.
Не только Артем Пивоваров
- Ранее после громкого скандала по поводу благотворительного концерта Светланы Лободы в Osocor Residence, на котором должны собирать деньги на ЛОР-отделение "Охматдета", рэпер Ярмак открыл свой сбор на "Охматдет". Он сказал, что помочь больнице можно многими другими путями и с достойными людьми, а не предателями. После скандальной отмены концерта артист перешел к делу – объявил сбор на 10 миллионов гривен.
- Весной боксер Александр Усик наведался с визитом в больницу "Охматдет", чтобы навестить детей. Спортсмен пообщался с ними, сделал памятные фотографии и раздал автографы.
- В июле Дзидзьо сделал сюрприз в день рождения своей слепой поклонницы. Он встретился с Анной-Марией Герман и решил воплотить в реальность одну из ее мечт. Несмотря на то, что девушка не видит, она с помощью своего таланта помогает украинским военным. Анна-Мария поет и на своих выступлениях собирает средства для ВСУ. Она уже отдала более 1649757 гривен на нужды защитников. Девочка очень хотела встретиться с артистом. Поэтому он организовал ей сюрприз и вместе с певцом в свой день рождения Анна-Мария на профессиональной студии записала песню "Фонарики".
- Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко также посетил детскую больницу "Охматдет". Среди прочих там лечатся маленькие пациенты, которые получили травмы из-за атак России на гражданскую инфраструктуру. В частности, в медицинском заведении тогда была шестилетняя Марина, которая стала первым ребенком с ампутацией из-за травмирования в результате российских обстрелов, протезированным в Украине. Футболист поиграл в мяч с девочкой.